Mass Effect Legendary Edition: cross-save confermato su Xbox, non su PS4 e PS5

Nell'impaziente attesa degli appassionati per il ritorno del Comandante Shepard, Electronic Arts conferma che il cross-save di Mass Effect Legendary Edition sarà disponibile soltanto per le versioni Xbox One e Series X/S.

Come segnalato dai giornalisti di GameSpot, il colosso tecnologico statunitense sottolinea infatti che le sole piattaforme casalinghe che supporteranno il sistema di "Save Roaming" della Legendary Edition di Mass Effect saranno quelle della famiglia di console Xbox dell'attuale e della passata generazione, ovvero Xbox One, One X, Xbox Series X e Series S. Il Cross-Save sarà gestito direttamente dal sistema Smart Delivery di Microsoft, con rilevamento in automatico della console per la versione da installare e il recupero dei salvataggi in cloud.

Chi esplorerà su PS4 la galassia della trilogia attualizzata di Mass Effect, quindi, non potrà trasferire i propri salvataggi sulla nuova console di casa Sony: allo stesso modo, chi inizierà la propria avventura al comando della Normandy su PlayStation 5 non avrà modo di proseguire l'epopea dello Spettro su PS4.

Le note di Electronic Arts che accompagnano l'imminente ritorno della trilogia originaria di Mass Effect sottolineano i miglioramenti grafici della Legendary Edition e l'anticipazione sul supporto alla modalità 120fps solo su Xbox Series X. Mentre aspettiamo l'uscita prevista per il 14 maggio, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale in attesa della recensione di Mass Effect Legendary Edition.