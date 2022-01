Mass Effect Legendary Edition è disponibile su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

L'ultimo aggiornamento del catalogo digitale di EA Play conferma l'avvenuto ingresso nel servizio in abbonamento di Mass Effect Legendary Edition. La riedizione della trilogia del Comandante Shepard, quindi, è finalmente disponibile come parte dell'offerta riservata agli iscritti a EA Play o Xbox Game Pass Ultimate.

Lo sblocco del download a zero euro di Mass Effect Legendary Edition su Game Pass con il tier Ultimate su PC, Xbox One e Series X/S riguarda anche gli utenti iscritti a EA Play su PS4 e PlayStation 5, come conferma la comparsa dell'apposito pulsante per scaricare "gratis" la collezione su Microsoft Store e PlayStation Store.

In questa sua ultima iterazione, l'epopea sci-fi dello Spettro N7 va ben oltre il mero concetto di "restyling grafico": l'edizione Legendary di Mass Effect, infatti, unifica l'esperienza di gioco dei tre capolavori GDR di BioWare per evolverne in maniera organica il sistema di combattimento, la progressione e aspetti come l'interfaccia e l'editor di personaggi.

A questo, va poi aggiunto l'intervento ad ampio spettro che interessa le texture, il sistema di rendering, l'illuminazione, gli effetti particellari e volumetrici delle campagne principali della trilogia e delle relative espansioni, anch'esse accessibili "gratis" su EA Play. Se volete saperne di più su questa collezione prima di effettuarne il download (di oltre 90GB) e di imbarcarvi sulla Normandy, qui trovate la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition a firma di Alessandro Bruni.