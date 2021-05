Mass Effect Legendary Edition: disponibile il preload su tutte le piattaforme

L'uscita di Mass Effect Legendary Edition è ormai dietro l'angolo: dal 14 maggio sarà infatti disponibile su PC, PS4, Xbox One e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S. Nell'attesa gli acquirenti della versione digitale potranno adesso avviare il preload della Collection su tutte le piattaforme.

A comunicarlo ufficialmente è stata la stessa BioWare attraverso l'account Twitter ufficiale dedicato alla serie con protagonista il Comandante Shepard. Gli autori rivelano anche un paio di dettagli relativi a coloro che lo giocheranno su Xbox: grazie allo Smart Delivery sarà possibile avviare un preload di dimensioni più contenute, con la possibilità di scaricare Mass Effect 2 e Mass Effect 3 dal launcher al momento dell'uscita ufficiale. Il preload va sicuramente considerato una manna dal cielo in questo specifico caso, considerato che la raccolta dei primi tre capitoli della serie occuperà parecchio spazio: lo spazio richiesto per installare Mass Effect Legendary Edition si aggira infatti attorno ai 100GB e oltre. La possibilità di precaricarlo permetterà ai fan di risparmiare non poco tempo, almeno per coloro che hanno optato per l'acquisto in versione digitale.

Attualmente nella raccolta non è prevista nessuna componente multiplayer, ma non è da escludere che la situazione possa cambiare nel prossimo futuro: il ritorno del multiplayer di Mass Effect 3 non è escluso da BioWare, ma tutto dipenderà da quanto sarà forte la richiesta da parte dei giocatori.