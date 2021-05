Mass Effect Legendary Edition: quanto dura la prima trilogia BioWare?

La Mass Effect Legendary Edition permetterà di rivivere in forma integrale la trilogia del Comandante Shepard, con la possibilità di giocare i tre titoli in successione e vivere l'intera storia tutta d'un fiato. Motivo per cui la longevità si pone su livelli assai elevati.

Ma nello specifico quanto durano i tre capitoli della serie BioWare? Pariamo dal primo Mass Effect: il capostipite ha una durata della storia principale che si aggira attorno le 17 ore, arrivando anche alla quarantina di ore per coloro che proveranno a completare tutte le subquest ed esplorare tutti i pianeti disponibili nella galassia. Mass Effect 2 può invece arrivare sulle 24 ore calcolando la main quest, mentre all'incirca una cinquantina di ore potrebbero essere necessarie per completarlo fino in fondo. Infine, Mass Effect 3 offre più o meno lo stesso quantitativo di tempo del secondo capitolo: 25 ore per la storia e almeno 50 per finire tutto tra incarichi ed attività minori.

Si sta parlando dei giochi base, senza dunque tenere in conto i numerosi DLC che saranno integrati nell'esperienza complessiva della Legendary Edition e che, quindi, aumenteranno ulteriormente la durata di tutto il pacchetto. La maggior parte dei DLC ha una durata compresa tra 1 e 2 ore, con qualche eccezione come ad esempio il DLC Omega di Mass Effect 3, che può durare fino a 3 ore. Prendendo tutto nel complesso, quindi, Mass Effect Legendary Edition può avvicinarsi anche alle 100 ore di gioco complessive per gli amanti del completismo.

Se siete curiosi di scoprire alcune migliorie di questa raccolta, ecco come sono migliorati Eden Prime e gli altri mondi di Mass Effect Legendary Edition. E in aggiunta ecco anche le caratteristiche tecniche di Mass Effect Legendary Edition.