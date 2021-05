Mass Effect Legendary Edition: in che epoca è ambientata la prima trilogia?

Mass Effect Legendary Edition ci permetterà di rivivere la storia dei primi tre capitoli dell'amata serie BioWare, seguendo così le gesta di Shepard e dei suoi numerosi compagni di squadra lungo tutta la galassia. Vi ricordate però in che epoca si svolgono i fatti raccontati nella trilogia?

Mass Effect prende il via nel 2183, dunque nel XXII secolo, in un futuro immaginario dove gli umani hanno scoperto il modo per viaggiare liberamente nella Via Lattea in seguito alla scoperta del Portale Galattico di Caronte posto ai confini del Sistema Solare. Quel portale ha permesso agli uomini di poter scoprire altri infiniti mondi sparsi lungo tutta la galassia, popolata da diverse altre razze senzienti che già da tempo hanno fondato una società galattica che racchiude tutti i popoli. In quell'anno il Comandante Shepard viene selezionato come possibile candidato per divenire il primo Spettro umano, un gruppo militare che risponde direttamente al Consiglio della Cittadella, realtà politica che dirige la società galattica.

Le vicende di Mass Effect 2 si svolgono nel 2185, due anni dopo l'epilogo del primo capitolo, e vendono Shepard seguire una strada diversa rispetto a quanto fatto in precedenza, stringendo una forzata alleanza con l'Uomo Misterioso per agire a tutela della razza umana. L'ultimo capitolo, Mass Effect 3, parte nel 2186, all'incirca sei mesi dopo la conclusione del predecessore e del relativo DLC L'Avvento: qui Shepard e i suoi compagni si preparano per l'ultima, grande battaglia contro i Razziatori e per salvare la civiltà galattica dall'estinzione.

Disponibile dal 14 maggio, ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition avrà una corposa patch al day one. Per approfondire ecco come Mass Effect Legendary Edition tira a lucido i primi tre capitoli.