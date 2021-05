Mass Effect Legendary Edition esce domani, preordini ancora aperti su Amazon

Mass Effect Legendary Edition, in uscita il 14 maggio, includerà tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili degli acclamati Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, incluse armi, corazze e pacchetti promozionali, tutto rimasterizzato e ottimizzato in 4K Ultra HD (solamente su Xbox Series X).

La raccolta è preordinabile a 69.99 euro su Amazon per PlayStation 4 e Xbox One, la data di uscita è fissata per il 14 maggio. I titoli saranno giocabili in retrocompatibilità anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, non è attualmente prevista la versione esclusiva per le piattaforme next-gen.

Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita. Di seguito i link ai preordini:

Una buona occasione dunque per (ri)scoprire e rivivere le emozioni della saga di Mass Effect in attesa del nuovo gioco della serie annunciato lo scorso anno.