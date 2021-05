Mass Effect Legendary Edition: esplosivo trailer di lancio e omaggio ai fan da BioWare

È finalmente giunto il momento per neofiti e fan di lunga data di tornare a vestire i panni del Comandante Shepard, per un'avventura epica in un universo di galassie, stelle e pianeti dipinto dagli sviluppatori di BioWare.

Ad anni di distanza dal debutto originale della saga, la Mass Effect: Legendary Edition ripropone la trilogia originale edita da Electronic Arts. Aggiornata dal punto di vista tecnico e perfezionata sul fronte del gameplay, l'epopea sci-fi ritorna in una veste grafica completamente rinnovata, pronta a conquistare ancora una volta i cuori di milioni di giocatori. A celebrare il momento, ci pensa l'esplosivo trailer di lancio, disponibile in calce a questa news, ma non solo. BioWare ha infatti voluto onorare l'amore dei fan con il video celebrativo disponibile in apertura. Oltre all'omaggio simbolico, Mac Walters, responsabile del progetto, ha indirizzato alla community queste parole:

"È un giorno atteso da lungo tempo da tutti noi del team, ma voi, la nostra community, lo aspettavate da anni. Come nel 2007, migliaia di persone si stanno preparando a indossare per la prima volta la corazza N7, ma questa volta altre migliaia stanno rispolverando il loro vecchio equipaggiamento per l'avventura che li attende. Per noi, la Legendary Edition non è solo una rimasterizzazione. È anche un omaggio a voi, la nostra community".

Per il parere di Everyeye sull'opera di rimasterizzazione condotta da BioWare, vi rimandiamo al impressioni su Mass Effect: Legendary Edition firmate dal nostro Alessandro Bruni. Per lasciar invece correre l'immaginazione, vi consigliamo un ricco speciale sulla tecnologia di Mass Effect: raggiungeremo mai un simile livello di sviluppo?