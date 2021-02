Mass Effect Legendary Edition: filmati e volti più realistici nei nuovi raffronti grafici

Mentre in rete prosegue il dibattito della community sulla modifica operata alle inquadrature 'birichine' di Mass Effect, i curatori dei profili social di BioWare pubblicano dei nuovi raffronti grafici tra il capitolo originario della trilogia e il Remake che aprirà la Legendary Edition.

Il nuovo materiale multimediale proposto dalla sussidiaria canadese di EA ci permette di intuire il lavoro svolto nella ricostruzione dei volti dei personaggi principali, a cominciare da quello del Comandante Shepard, e dei filmati che tratteggiano l'esperienza narrativa da vivere nell'epopea ruolistica in tre atti dello Spettro N7.

Come spiegato da BioWare con la lista dei miglioramenti grafici di Mass Effect Legendary Edition, l'opera di attualizzazione svolta dagli autori nordamericani passerà per l'aumento della risoluzione, la totale riformulazione delle texture tramite una IA Neurale e l'utilizzo delle tecniche più moderne di rendering. Facendo la spola tra un pianeta e l'altro in compagnia degli abitanti della Normandy, gli emuli di Shepard potranno poi apprezzare l'aggiunta di tantissimi effetti particellari, volumetrici e di illuminazione, per tacere dei cambiamenti apportati nel gameplay per unificare l'esperienza e attualizzarla in base agli standard delle produzione videoludiche più moderne.

Il lancio della Legendary Edition di Mass Effect è previsto per il 14 maggio su PC, PS4 e Xbox One. Nonostante l'assenza di upgrade per PS5 e Xbox Series X/S, il titolo garantirà dei "miglioramenti selettivi" ai possessori delle console di ultima generazione.