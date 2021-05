Mass Effect Legendary Edition: basta completare ME3 per ottenere il miglior finale

Tra le tante migliorie apportate da BioWare per bilanciare il gameplay di Mass Effect Legendary Edition c'è anche la modifica della progressione delle attività da svolgere per sbloccare il miglior finale della trilogia.

Come rimarcato dai giornalisti di Eurogamer.net, la sussidiaria canadese di EA ha fornito una nota ai recensori di Mass Effect Legenday Edition per chiarire come uno degli interventi compiuti riguardi, appunto, la riformulazione del sistema deputato a elaborare il finale di Mass Effect 3 basandosi sui progressi compiuti nell'intera trilogia.

Il nuovo sistema introdotto da BioWare si basa sul "nuovo" parametro di Reattività Galattica di ME3 che sostituisce l'originaria progressione legata al comparto multiplayer, per ora assente dalla Legendary Edition di Mass Effect.

Ebbene, stando a quanto spiegato dalla redazione di Eurogamer.net, gli sviluppatori avrebbero riferito che "la scala di Reattività Galattica è stata ribilanciata e adesso viene influenzata esclusivamente dal contenuto che completi nell'intera trilogia. Se salti direttamente a Mass Effect 3, però, dovrai completare tutti i contenuti disponibili nel gioco se stai puntando al finale migliore". Nella nota vengono forniti ulteriori dettagli sui finali di ME3, sui quali però preferiamo soprassedere per evitare ogni tipo di spoiler.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa modifica, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro speciale con le impressioni su Mass Effect Legendary Edition prima della recensione che troverete presto su queste pagine.