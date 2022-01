Mass Effect Legendary Edition: il finale non vi piace? Una mod stravolge l'epilogo

Dopo la conferma che Mass Effect Legendary Edition arriverà su Xbox Game Pass, molti altri giocatori potranno riscoprire le avventure spaziali del Comandante Shepard ideate da BioWare a cavallo tra il 2007 e il 2012. Ancora oggi, però, molti non si ritengono soddisfatti dall'epilogo della celebre trilogia.

Coloro che non hanno mai giocato prima la serie prodotta da Electronic Arts, tuttavia, non proseguano oltre con la lettura per evitare qualunque tipo di spoiler. In caso contrario, i veterani della serie ricorderanno bene le polemiche relative alla conclusione originale del terzo capitolo, pieno di buchi narrativi e privo di spiegazioni concrete. EA e BioWare all'epoca corsero ai ripari realizzando il DLC gratuito Extended Cut che ampliava i vari finali, senza però ottenere i favori di tutti i giocatori.

In sostanza, a molti non è andata giù la mancanza di un vero e proprio "happy ending", con Shepard che sopravvive in maniera chiara e definitiva agli eventi dell'epilogo. Una nuova mod, la Audemus Happy Ending Mod che prende il nome dal suo omonimo creatore, introduce proprio ciò nella versione PC della raccolta. LA AHEM, disponibile su NexusMods, cambia radicalmente l'evolversi del finale (eliminando ad esempio per intero il dialogo con il Catalizzatore) ricostruendo le sequenze conclusive ed anche il Codex del gioco; Shepard viene salvato dai suoi compagni dopo aver attivato il Crucibolo, e può così' prendere parte al memoriale in onore dei caduti.

Si tratta di una creazione che, nella sostanza, riprende un'altra nota mod realizzata all'epoca dell'uscita originale di Mass Effect 3: la MEHEM che, per l'appunto, consentiva al Comandante di sopravvivere fino alla fine. Se quindi volete assistere a questo tipo di finale, la mod di Audemus fa al caso vostro. Nel frattempo le statistiche di BioWare su Mass Effect Legendary Edition vi riveleranno tante curiosità sulle scelte compiute dagli utenti nel corso dei tre giochi.