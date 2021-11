Mass Effect Legendary Edition: che finale avete scelto? Le statistiche di BioWare

Lo scorso 7 novembre 2021 si è svolto il consueto appuntamento annuale N7 Day volto a celebrare la serie prodotta da Electronic Arts. In quell'occasione BioWare ha pubblicato un nuovo misterioso artwork di Mass Effect Next, il nuovo capitolo della serie già in sviluppo ma attualmente ancora circondato da un alone di mistero.

L'N7 Day è stata però anche l'occasione per mostrare varie statistiche legate alle scelte compiute dai giocatori di Mass Effect Legendary Edition, la raccolta rimasterizzata delle tre avventure con protagonista il Comandante Shepard uscita lo scorso maggio 2021. Alcuni dei dati riportati nel grafico diffuso dagli sviluppatori contengono potenziali spoiler sulla serie, pertanto chi ancora non ha mai avuto modo di vivere la trilogia prosegua nella lettura con cautela.

Le statistiche riguardano scelte minori e maggiori in chiave narrativa, curiosità e gameplay. Ad esempio in quest'ultimo caso si nota come la maggior parte dei giocatori abbia affrontato i primi due Mass Effect a difficoltà Normale (54% in ME1, 50% in ME2), laddove invece per Mass Effect 3 gli utenti hanno optato più frequentemente per la più semplice difficoltà Casuale. Durante il primo capitolo l'85% dei giocatori ha reclutato Garrus Vakarian, da sempre uno dei personaggi più amati del franchise, al termine della prima fase sulla Cittadella; lo stesso Garrus risulta essere l'alleato più fedele di Shepard in ME2, con ben il 98% dei giocatori che hanno conquistato completamente la sua fiducia completando la relativa missione lealtà.

Ancora, al termine della prima avventura, l'85% dei fan ha scelto il capitano Anderson come primo consigliere umano della Cittadella, mentre l'epilogo della serie in ME3 ha visto il 45% dei giocatori optare per il Finale Distruzione. Infine, una curiosità: solo il 65% degli utenti ha importato il proprio Shepard creato nel primo episodio nei due giochi successivi, nonostante la raccolta sia studiata proprio per garantire la totale continuità tra i tre giochi.

Nel frattempo Pinnacle Station torna in Mass Effect Legendary Edition con una mod: si tratta dell'unico DLC della trilogia originale (realizzato all'epoca per il capostipite) che BioWare non riuscì ad includere avendone perso il codice sorgente.