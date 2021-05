Mass Effect Legendary Edition: il gioco trionfa in UK, ma Nintendo domina la Top 10

Il Comandante Shepard e la Normandy sono tornati a calcare i cieli dell'universo videoludico, con una attesissima riedizione della trilogia originale di Mass Effect.

Un desiderio che i fan non hanno atteso per soddisfare, almeno nel Regno Unito! In Gran Bretagna, la Mass Effect: Legendary Edition è infatti balzata immediatamente in vetta alle classifiche di vendita, conquistandosi il primo gradino del podio legato alle performance commerciali settimanali. Medaglia d'argento invece per il terrore veicolato da Resident Evil: Village, con il survival horror Capcom accolto con entusiasmo dagli appassionati. Chiude con la medaglia di bronzo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, disponibile in esclusiva su PS4 e PS5. Di seguito, la Top 10 UK integrale:

Mass Effect: Legendary Edition Resident Evil Village Marvel's Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 Subnautica: Below Zero Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D World + Bowser's Fury New Pokémon Snap

Nonostante nessuna presenza sul podio, a dominare la classifica britannica è però, che si aggiudica metà delle posizioni disponibili. A rispondere all'appello sono ormai due classici della console ibrida, con, ma anche il recente ritorno dell' epopea fotografica di Pokémon Snap . Direttamente dall'epoca Nintendo 64, il format ritorna infatti in azione per proporre nuovi punti di forza con New Pokémon Snap