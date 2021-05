Mass Effect Legendary Edition: gira meglio su PS5 o Xbox Series X? Test di Digital Foundry

Mass Effect Legendary Edition è disponibile da qualche giorno su PC, PS4 e Xbox One, la riedizione della trilogia di BioWare è compatibile anche con PS5 e Xbox Series X/S, c'è da dire però che lo studio non ha pubblicato una versione o una patch specifica per le console di nuova generazione. Come gira dunque il gioco sui nuovi hardware?

Digital Foundry non ha perso tempo ed ha testato a fondo Mass Effect Legendary Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il risultato? Su Xbox Series X la raccolta gira a 4K e 60fps stabili, inoltre è possibile giocare anche a 120fps sebbene la stabilità del framerate in questo caso ne risenta. La testata sottolinea poi come le console di nuova generazione della famiglia Xbox riescano a garantire una qualità dell'immagine leggermente superiore rispetto a PS5, in particolare per quanto riguarda filtri e texture e anche i caricamenti di Mass Effect Legendary Edition sono più veloci su Xbox Series X e Xbox Series S.

Mass Effect Legendary Edition sembra trarre vantaggio dalle maggiori opzioni garantire dalla retrocompatibilità su Xbox Series X/S, in ogni caso la trilogia di BioWare gira senza particolari problemi su Playstation 5. Nel complesso Digital Foundry loda il lavoro dello studio, sebbene non si tratti di un remake o di una "Remaster Plus" la raccolta ha richiesto un notevole sforzo dal punto di vista tecnico sopratutto per quanto riguarda il primo episodio, non più freschissimo essendo uscito nel lontano 2007.

Da segnalare infine la disponibilità di una patch per risolvere i problemi di crash di Mass Effect Legendary Edition su Xbox Series X/S, sin dal day one il gioco soffre di crash improvvisi su hardware Microsoft di nuova generazione, le problematiche però sono state ora risolte con l'ultimo aggiornamento.