Mass Effect Legendary Edition: guida alla Missione Suicida di ME2

La storia di Mass Effect 2 ruota tutta attorno alla preparazione in vista dell'epico incarico finale: la Missione Suicida, ancora oggi considerato da molti il punto più alto mai raggiunto dalla serie BioWare. Un nome che dimostra di esserlo anche di fatto: Shepard e i suoi compagni possono infatti non sopravvivere.

Grazie alla Mass Effect Legendary Edition è possibile rivivere (o vivere per la prima volta) quella memorabile missione. Ma come fare ad assicurarsi la nostra sopravvivenza e quella di tutti i nostri compagni? Considerato che anche un incarico tralasciato, un potenziamento non effettuato o anche una decisione sbagliata durante la missione stessa possono portare alla morte permanente di uno o più personaggi, con l'impossibilità di rivederli in Mass Effect 3, è necessario essere davvero pronti fino in fondo per riuscire in questa impresa. Ecco quali sono tutti i passaggi da effettuare prima di attraversare il Portale di Omega-4 e raggiungere la Base dei Collettori per assicurarsi la sopravvivenza di Shepard e di tutto il suo team.

Anzitutto, nel corso di tutta l'avventura, è fondamentale rendere leali tutti i nostri alleati. Per farlo bisogna semplicemente affrontare e completare con successo le missioni personali di ogni personaggio, che diverranno attive un poco alla volta che sblocchiamo i nuovi membri del team e proseguiamo con la trama principale. In secondo luogo è indispensabile avere lo scienziato salarian Mordin Solus in squadra: diverrà infatti il nostro tecnico e ricercatore, sviluppando numerosi potenziamenti per la Normandy SR-2. Potenziando al massimo la Normandy attraverso tutte le migliorie sarà possibile resistere alle insidie del Portale di Omega-4 e non perdere nessuno prima dell'atterraggio nel covo del Collettori.

Da qui dovremo periodicamente prendere delle decisioni che potrebbero comportare la sopravvivenza di tutta la squadra oppure la perdita di qualche amico. Anzitutto, l'ideale è portarsi con sé gli stessi due compagni di squadra per tutta la missione finale. Quando arriva il momento di inviare qualcuno attraverso attraverso i condotti della base, bisogna mandare un esperto tecnico: scegliete quindi tra Tali, Legion o Kasumi. Alla guida della seconda squadra d'assalto è bene mettere un compagno in grado di ispirare fiducia: le scelte migliori sono quindi Garrus o Jacob.

A metà missione vi ritroverete in un'area completamente infestata dagli sciami dei Collettori. Il solo modo per attraversare il lungo corridoio è chiedere a un potente biotico di creare uno scudo protettivo: le scelte qui sono obbligatoriamente Jack o Samara. Superata questa fase dovrete nuovamente assegnare un capitano alla seconda squadra d'assalto, che sarà di nuovo Garrus o Jacob. Se l'attacco alla base dei Collettori sarà avviato subito dopo il rapimento dell'equipaggio della Normandy, arrivati a questo punto dovreste essere riusciti a salvare tutti questi personaggi minori. Tuttavia, l'equipaggio è disarmato e non ha un gran talento in combattimento, motivo per cui è necessario assegnare loro una scorta che tornerà così indietro fino alla Normandy. In questa circostanza il nome perfetto è quello di Mordin: lo scienziato è infatti più debole rispetto agli altri guerrieri e, a meno che non lo abbiate affiancato a Shepard, la sua morte a un passo dalla fine potrebbe essere praticamente sicura anche se è leale.

A questo punto il grosso è fatto e manca solo lo scontro finale. Se avete seguito con attenzione ogni passaggio qui riportato, tutti i membri della squadra sopravvivranno alla Missione Suicida. E Shepard? Anche il nostro eroe tornerà sano e salvo alla Normandy. Anzi, la morte di Shepard è in verità una situazione davvero rara: si verifica soltanto se tutti i suoi compagni sono già morti. In tal caso nessuno ci sarà ad aiutarlo per risalire sulla Normandy, portandolo a cadere nel vuoto e perire. Ma se proprio volete assistere a una simile scena, fate semplicemente tutto il contrario di quanto descritto fin qui, non rendete leale nessuno dei vostri compagni e assegnati ai vari incarichi la persona sbagliata: il disastro sarà assicurato. Vada come vada, Mass Effect 3 vi aspetterà assieme a tutti i personaggi sopravvissuti.

