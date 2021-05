Mass Effect Legendary Edition: guida alle razze della serie BioWare

Uno dei motivi per cui la serie di Mass Effect ha fatto breccia nel cuore dei giocatori è per l'enorme cura riposta da BioWare nel creare un universo narrativo ricco di sfumature e personalità, dando grazie caratterizzazione e background alle numerose razze aliene che popolano la Via Lattea.

Con l'arrivo della Mass Effect Legendary Edition avremo modo di riscoprire tutte le principali razze presenti nella trilogia. Ecco quali sono:

Asari

Si tratta della prima civiltà evoluta a scoprire e stabilirsi presso la Cittadella. Particolarità delle Asari è quella di essere una razza monosesso: sono tutte di tratti femminili, ma hanno la possibilità di accoppiarsi con qualunque membro di un'altra razza per portare avanti la loro specie (la prole che nascerà sarà sempre di razza Asari). Inoltre, la loro vita naturale è estremamente longeva, con la possibilità di arrivare anche oltre i 1000 anni.

Turian

Razza dalla mentalità militare e fortemente disciplinata, i Turian sono creature bipedi con un aspetto molto particolare, vagamente simile a quello di un rapace e con un mandibola fortemente sviluppata. Il loro corpo è rivestito di un particolare esoscheletro che li protegge dalle radiazioni e sono dotati di sensi fortemente sviluppati. Si tratta anche della prima razza ad essersi scontrata con gli umani in seguito alla loro comparsa nella civiltà galattica, motivo per cui tra le due specie non scorre buon sangue.

Salarian

Creature simili ad anfibi dotate di enorme intelligenza. Non a caso presso la loro comunità esistono numerosi scienziati e ricercatori brillanti, ma anche abili strateghi. Sono dotati di un metabolismo iperattivo che li porta a compiere ogni azione con grande rapidità, anche il semplice parlare. Sfortunatamente i Salarian si distinguono in negativo per una durata della vita molto breve che non va oltre i 40 anni.

Krogan

Guerrieri brutali ed eternamente dediti al combattimento, i Krogan sono dei rettili bipedi di grandi dimensioni. Possono anch'essi arrivare a vivere per un millennio e si sono evoluti in territori estremamente ostili e pericolosi. Nonostante il loro ingresso all'interno della civiltà intergalattica, la loro indole violenta e la continua ricerca di guerre ha costretto le altre razze a creare un'arma di distruzione di massa, la Genofagia, che ha reso sterile l'intera popolazione Krogan, portandoli vicini all'estinzione.

Quarian

Esseri molto simili agli umani, i Quarian sono stati costretti a dover fuggire dal loro pianeta natale in seguito alla ribellione dei Geth, razza sintetica da loro costruita in qualità di servitù. Da allora i Quarian si sono stabilità presso la flotta migrante, un enorme agglomerato di navi spaziali in costante movimento. A causa del loro debole sistema immunitario sono costretti a dover indossare costantemente delle tute protettive essendo fortemente soggetti ad ogni tipo di virus e malattia.

Geth

Creature sintetiche che si sono ribellate ai loro creatori Quarian cacciandole dal loro pianeta natale che è così divenuto la loro nuova casa. I Geth sono rari e si tengono lontani dall'area galattica sotto il controllo della Cittadella. A causa di quanto accaduto con i loro creatori, sono considerati una razza pericolosa. Hanno un design molto particolare, con la testa a forma di torcia.

Volus

Specie completamente devota al commercio, i Volus si tengono ben alla larga da qualunque forma di combattimento e conflitto anche a causa della loro bassa statura e dei loro movimenti goffi. Per questo motivo sono divenuti dei talentuosi commercianti. Anch'essi sono costretti a dover indossare costantemente delle tute protettive con tanto di respiratori artificiali, il solo modo che hanno per sopravvivere al di fuori della loro terra natia.

Elcor

Creature vagamente simili ad elefanti e costretti a muoversi su quattro zampe a causa della fortissima gravità del loro pianeta d'origine, gli Elcor si muovono molto lentamente e hanno un'indole molto moderata. A causa della loro biologia non sono in grado di conferire intonazione alla loro voce, motivo per cui anticipano sempre a parole il loro stato d'animo in modo da farsi capire correttamente dai membri delle altre specie.

Hanar

Si tratta di entità invertebrate molto simili a meduse fluttuanti. Gli Hanar si distinguono per un modo estremamente pacato e soave di comunicare con gli altri, con il loro corpo che si illumina leggermente quando iniziano a parlare. Nonostante siano nati e cresciuti in un mondo interamente ricoperto d'acqua, gli Hanar sono in grado di respirare normalmente anche sulla terraferma.

Drell

Esseri umanoidi e dall'aspetto simile ai rettili, i Drell furono costretti a fuggire dal loro pianeta natale divenuto ormai invivibile, e sono stati salvati dagli Hanar che hanno trovato loro una nuova casa. Hanno una memoria infallibile e una forza maggiore a quella degli umani, ma sono soggetti a una grave malattia, la sindrome di Kepral, che impedisce ai loro polmoni di immagazzinare ossigeno.

Batarian

Specie dotata di quattro occhi, i Batarian sono noti per vivere ai margini della società e sono dediti soprattutto alla criminalità ed allo schiavismo. Sono sempre pronti a sporcarsi le mani quando si tratta di racimolare soldi facili, e gestiscono numerosi traffici illeciti, come quelli di droga o armi, nelle zone più malfamate della galassia. Detestano gli umani, con i quali spesso non mancano scontri a fuoco.

Vorcha

Creature dall'aspetto demoniaco e dotate di scarsa intelligenza, i Vorcha hanno un'indole selvaggia e violenta, motivo per cui vengono spesso reclutati come mercenari per i lavori più sporchi. Le principali razze galattiche li vedono come degli esseri inutili, ma anche come creature pericolose se lasciati a piede libero senza controllo.

Yahg

Si tratta di una specie non ancora completamente evoluta e pronta alla vita galattica a causa della loro indole aggressiva unita a una mole poderosa. Come i Batarian, anche gli Yahg sono dotati di quattro occhi e sono capaci di percepire in maniera perfetta ogni singolo movimento corporeo. Non essendo parte della comunità, incontrare uno Yahg è un evento estremamente raro.

Rachni

Esseri simili a giganteschi crostacei, molto intelligenti ma anche molto aggressivi. Nei millenni precedenti hanno minacciato le altre razze evolute della galassia, motivo per cui si è fatto ricorso ai Krogan per combatterli ed eliminarli. Nonostante venga considerata una specie sostanzialmente stinta, alcuni superstiti Rachni continuano ad esistere negli angoli più remoti della Via Lattea.

Prothean

Si tratta di una specie incredibilmente evoluta che però si è estinta all'improvviso 50.000 anni prima. Si ritiene che siano stati i Prothean a creare la Cittadella e i Portali Galattici, e sono fonte di attenti studi per scoprire tutta la verità sulla loro cultura e società. La serie darà tutte le risposte sui Prothean un poco alla volta, portando a rivelazioni sconvolgenti.

Umani

Chiudiamo in bellezza con la nostra specie, che riveste ovviamente un ruolo molto centrale nell'universo di Mass Effect. Gli umani si sono avvicinati alla comunità galattica solo di recente, in seguito alla scoperta del Portale di Caronte ai margini del Sistema Solare. Devono ancora compiere molta strada prima di essere completamente accettati dalle altre razze, ma gli interventi diplomatici compiuti nel corso degli anni hanno permesso all'uomo di divenire un punto di riferimento all'interno della Cittadella.

