Mass Effect Legendary Edition, sviluppo completo: la raccolta è in fase Gold

Mass Effect Legendary Edition è ufficialmente entrato in fase Gold: ad annunciarlo è stato Mac Walters, Project Director della raccolta contenente i tre capitoli della trilogia originale in versione riveduta e abbellita.

Lo sviluppo principale di Mass Effect Legendary Edition può quindi dirsi completato: il gioco è stato inviato a chi di dovere per le operazioni di certificazione e di distribuzione a livello globale, sia in formato fisico che in digitale, di conseguenza nulla dovrebbe impedirgli di arrivare sul mercato il prossimo 14 maggio nelle versioni per PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Per celebrare l'evento, Walters ha pubblicato una breve, divertente clip che mostra Female Shepard e l'equipaggio della Normandy ballare per la felicità.

Mass Effect Legendary Edition non offrirà solamente una qualità grafica maggiore per ambienti e modelli dei personaggi (con supporto al 4K sulle console e le piattaforme di gioco più potenti), presenterà anche delle ottimizzazioni all'interfaccia e numerosi bilanciamenti al gameplay, che interesseranno il Mako M-35, l'editor dei personaggi, il sistema Galassia in Guerra e molte altre componenti. Mass Effect Legendary Edition non riceverà degli upgrade per PS5 e Xbox Series X, ma potrà ovviamente girare sulle due console di nuova generazione grazie alla retrocompatibilità