Mass Effect Legendary Edition: un leak svela la data di uscita?

In occasione dell'N7 Day, BioWare ed Electronic Arts hanno annunciato Mass Effect Legendary Edition, senza specificare però una data di lancio, limitandosi a dichiarare che la raccolta uscirà nella primavera del 2021.

Un rivenditore del Nord Europa potrebbe però aver sciolto ogni dubbio in merito, indicando il 23 aprile 2021 come data di uscita di Mass Effect Legendary Edition su PC, PlayStation 4 e Xbox One, garantita la compatibilità anche con Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Mass Effect Legendary Edition includerà Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con tutti i DLC, i giochi godranno di varie migliorie tecniche legate principalmente a risoluzione e framerate, oltre ad una serie di accorgimenti visivi per migliorare il comparto estetico dei tre giochi.

Oltre Mass Effect Legendary Edition, BioWare ha anche annunciato un nuovo gioco di Mass Effect conosciuto semplicemente come Mass Effect Next-Game, un progetto misterioso sul quale non sappiamo ancora nulla, il team ha diffuso alcune concept art non indicative della visione finale e dunque è presto per speculare a riguardo.

Dopo i tiepidi risultati ottenuti con Mass Effect Andromeda, EA vuole tornare a puntare su questo franchise che tanto successo ha riscosso nella seconda metà degli anni 2000 e nei primi anni '10.