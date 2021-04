Mass Effect Legendary Edition: un mare di dettagli sul bilanciamento del gameplay

L'ultimo diario di sviluppo di Mass Effect Legendary Edition è una vera e propria miniera di informazioni riguardanti le migliorie, le differenze e le aggiunte della trilogia rimasterizzata dell'epopea sci-fi firmata BioWare.

I punti toccati dalla sussidiaria canadese di Electronic Arts sono davvero tanti e spaziano dall'ottimizzazione dei combattimenti e del Mako nel primo Mass Effect agli sforzi profusi per unificare l'interfaccia e l'editor tra tutti i capitoli della trilogia dello Spettro N7.

Il team di BioWare spiega ad esempio di aver apportato delle profonde modifiche agli scontri, ai nemici e al "modo stesso in cui si combatte" nel primo episodio della serie dedicata al Comandante Shepard. In tal senso rientra anche l'impegno di BioWare per ricalibrare il gameplay e le prestazioni del Mako M-35, definito "troppo imprevedibile e talvolta incontrollabile, specie per via della sua fisica che lo rendeva troppo leggero".

Tra le numerose migliorie apportate dagli sviluppatori nordamericani troveremo poi la rielaborazione dell'interfaccia, resa più moderna e omogenea tra i diversi titoli della trilogia (e le rispettive espansioni): anche l'editor di Shepard verrà stravolto per fare spazio a nuove opzioni unificate. I salvataggi, invece, rimarranno distinti in base al gioco e potranno essere gestiti in maniera indipendente.

In questo modo, sottolinea BioWare, sarà possibile integrare tutti e tre i videogiochi nel sistema utilizzato nel terzo capitolo per gestire la progressione delle attività di Galassia in Guerra, in ragione dell'assenza del multiplayer in Mass Effect 3 e del mancato supporto alla companion app per sistemi mobile. Il parametro di Reattività Galattica, necessario per determinare gli eventi finali dell'ultimo capitolo, verrà gestito dalla progressione delle attività svolte in tutti e tre i videogiochi della serie: ciò significa che per chi deciderà di partire direttamente dal secondo o dal terzo capitolo sarà più difficile affrontare lo scontro finale con i Razziatori.