Mass Effect Legendary Edition: le migliorie della grafica nelle nuove immagini con FemShep

A pochi giorni di distanza dall'uscita di Mass Effect Legendary Edition, la redazione di WCCFtech ha pubblicato delle nuove immagini che testimoniano le migliorie apportate dal team di BioWare al comparto grafico della trilogia originaria del Comandante Shepard.

La nuova infornata di scatti ingame provenienti dall'universo sci-fi di Mass Effect ci permette di apprezzare il lavoro svolto dalla sussidiaria canadese di EA per attualizzare l'esperienza ludica e visiva dell'epopea in tre atti dello Spettro N7, con relative espansioni.

Come spiegato a più riprese da BioWare in questi mesi di attesa per il lancio della Legendary Edition di Mass Effect, gli interventi compiuti spaziano dalla riformulazione delle texture con l'ausilio di una IA Neurale all'adozione di tecniche più moderne di rendering, per tacere degli sforzi profusi nell'implementazione di tantissimi effetti volumetrici, di illuminazione e particellari.

Senza nulla togliere alle novità della grafica, le sorprese più importanti della Legendary Edition saranno quelle rappresentate dalle migliorie compiute nel gameplay, con un'esperienza unificata nel combat system, nella progressione ruolistica e negli elementi di customizzazione dell'eroe.

La commercializzazione della riedizione current-gen della trilogia del comandante della Normandy è prevista per il 14 maggio su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma solo in retrocompatibilità (seppure evoluta e con "miglioramenti selettivi"). In attesa di proporvi la nostra recensione, eccovi tutte le considerazioni e le analisi di Gabriele Laurino riassunte nella nostra analisi di Mass Effect Legendary Edition.