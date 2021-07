Mass Effect Legendary Edition, ancora più mod: arriva il tool Legendary Explorer

La comunità dei modder è già particolarmente attiva su Mass Effect Legendary Edition, ma il futuro appare ancora più roseo. Mgamerz e il team LEX hanno infatti messo a punto il Legendary Explorer, un nuovo tool che promette di espandere a dismisura le possibilità per gli utenti più creativi.

"Se sei un utilizzatore abituale di mod, sii felice, perché presto comincerai a vedere delle vere mod sotto forma di pacchetti di file/DLC su Nexus". La versione del Legendary Explorer appena lanciata è ancora in Beta, di conseguenza presente qualche problema di stabilità, ma i modder che hanno avuto l'opportunità di mettere le loro mani sopra ad una versione pre-release hanno già dato vita ad alcune creazioni molto interessanti.

La DLC Timings Mod, ad esempio, posticipa la comparsa delle missioni DLC di Mass Effect 2 fino a quando la loro presenza non diventa coerente con la timeline interna del gioco. Conrad Verner Remembers, invece, risolve il bug che faceva perdere la memoria a Conrad, che in Mass Effect 3 non ricorda la scelta Paragon compiuta con lui nel primo gioco. Entrambi i lavori sono stati effettuati dal modder Khaar Machinima, e richiedono il Mass Effect Mod Manager per essere installati. E sì, anche la mod che ripristina le inquadrature "birichine" su Miranda è stata resa possibile dal nuovo tool Legendary Explorer...