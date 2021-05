Mass Effect Legendary Edition: le mod grafiche utilizzate come benchmark da BioWare

Questa è la settimana del grande ritorno di Mass Effect, con la trilogia originale dell'amata serie targata BioWare che si appresta a tornare sotto forma di Legendary Edition, un pacchetto graficamente aggiornato e contenutisticamente arricchito incentrato sulle vicende del mai dimenticato comandante Shepard.

Nel corso degli anni, l'appassionata community di Mass Effect ha dato vita a numerosi contenuti aggiuntivi per i tre capitoli della serie ruolistica pubblicando delle mod per le versioni PC dei vari capitoli. BioWare non ha ignorato la cosa, ed anzi ha guardato con un certo interesse al materiale ideato dagli utenti utilizzandolo come una sorta di benchmark in vista della sua Legendary Edition.

"In effetti, nelle fasi iniziali ci abbiamo dato un'occhiata", ha rivelato il direttore del progetto Mac Walters. "Ci siamo detti: 'Ok, questa è la base, e da qui dobbiamo spingerci oltre, giusto?'. Ovviamente loro hanno un accesso limitato agli asset in quanto modder, mentre per noi è illimitato".

A ulteriore conferma di come le mod abbiano svolto un ruolo importante nelle fasi embrionali dello sviluppo della raccolta, ecco le parole Environment director Kevin Meek, che ha sottolineato l'importanza che hanno ricoperto le mod grafiche che si avvalgono dell'Intelligenza Artificiale per l'upscaling delle texture: "Hanno avuto dei grandi risultati con la mod A Lot of Texture e altre ancora. Quindi questo ci ha permesso di intraprendere questa strada con una certa sicurezza. Sapevamo che avremmo potuto applicare un upscaling tramite IA su tutte le texture e ottenere lo stesso upgrade visivo delle mod, se non migliore, dal momento che abbiamo molti vantaggi che loro non hanno. Noi ci mettiamo al lavoro sulla sorgente non compressa, su texture a piena risoluzione. Mentre ciò che hanno loro è stato ridotto, compresso, poi è stato messo su un disco e lo hanno migliorato".

BioWare ha inoltre ammesso di essersi lasciata catturare anche dalle mod che permettono di caratterizzare con più opzioni estetiche Shepard, a partire dalla sua capigliatura fino ad arrivare ai suoi vestiti, e di aver tratto spunto per il suo lavoro di restauro ufficiale.

Ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition sarà disponibile a partire da venerdì 14 maggio su PC, PS4 e Xbox One, ed anche PS5 e Xbox Series X|S in versione retrocompatibile. In attesa di tornare a vivere in prima persona i tre classici Sci-Fi, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Mass Effect Legendary Edition per tutti gli approfondimenti del caso.