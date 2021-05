Mass Effect Legendary Edition: il multiplayer di ME3 tornerà, secondo un rumor

Con Mass Effect Legendary Edition i fan della saga Sci-Fi di BioWare hanno avuto modo di rivivere l'indimenticabile epopea del comandante Shepard grazie ad una raccolta di tutti, o quasi, i contenuti dell'originale trilogia.

La Legendary Edition confezionata da BioWare consente di tuffarsi nuovamente all'interno della campagna single player di ogni singolo capitolo della trilogia (eccezion fatta per il DLC Pinnacle Station, di cui è andato perso il codice sorgente) ma purtroppo manca all'appello Galassia in Guerra, il comparto multiplayer online che debuttò all'interno di Mass Effect 3. La software house canadese motivò il taglio contenutistico affermando che non ci fossero né il tempo né le risorse necessarie per riuscire a proporre nuovamente la modalità multigiocatore.

Le ultime dichiarazioni di Mac Walters, leader del progetto della Legendary Edition, hanno però riacceso le speranze nei confronti di un possibile ritorno di Galassia in Guerra, e a dare ancor più adito alle aspettative dei fan ecco che un nuovo rumor emerge in rete. Secondo quanto riferito da Nick "Shpeshal Nick" Baker, co-fondatore di XboxEra.com, BioWare si appresta ad annunciare il ritorno del multiplayer di Mass Effect 3 durante l'EA Play che si terrà il 22 giugno in occasione della nuova edizione dell'E3.

Staremo a vedere se la previsione si rivelerà azzeccata, nel frattempo vi invitiamo come sempre a prendere la notizia con le pinze, in attesa di eventuali interventi ufficiali da parte di BioWare. Digital Foundry ha intanto messo a confronto le versioni PS5 e Xbox Series X|S della trilogia rimasterizzata. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Mass Effect Legendary Edition.