Mass Effect Legendary Edition non uscirà mai su PS5 e Xbox Series X: ecco perché

I ragazzi di BioWare sono stati chiari fin dall'annuncio, spiegando che il prossimo mese di maggio Mass Effect Legendary Edition verrà lanciato solamente su PlayStation 4, Xbox One e PC: non è prevista una versione specifica per le console di nuova generazione, che potranno in ogni caso farlo girare in retrocompatibilità.

Se qualcuno di voi stava ancora sperando nella pubblicazione di un aggiornamento grafico dopo il lancio, rimarrà deluso. Il director Marc Walters ha spiegato che ciò non avverrà mai, poiché sviluppare una versione della raccolta per PlayStation 5 e Xbox Series X rappresenterebbe un "salto troppo grande". Ha poi aggiunto: "Se compro un gioco su una console di nuova generazione, io mi aspetto tantissimo dalla grafica, molto di più di ciò che potremmo ottenere dall'Unreal Engine 3, molto di più ci ciò che saremmo in grado di tirare fuori da una remaster". Un'operazione di adattamento per le console next-gen, secondo il director, non restituirebbe i risultati attesi dai videogiocatori, acquisendo i connotati di un'operazione "falsa". Il vero salto sarà compiuto con il prossimo capitolo di Mass Effect, assicura Walters, interamente pensato per le console di nuova generazione.

Mass Effect Legendary Edition, ricordiamo, verrà lanciato il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Chiaramente, potrà essere giocato in retrocompatibilità anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, dove beneficerà di caricamenti più veloci.