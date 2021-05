Mass Effect Legendary Edition: la nuova patch risolve i crash su Xbox Series X/S

Da oggi è disponibile una nuova patch per Mass Effect Legendary Edition, che porta a una lunga serie di migliorie tecniche per l'intera raccolta e, in alcuni casi, anche per i singoli episodi. In particolare c'è un importante aggiustamento che renderà felice una specifica fascia di giocatori.

Con il nuovo aggiornamento, infatti, BioWare ha risolto il problema dei crash di Mass Effect Legendary Edition su Xbox Series X/S che avveniva quando si giocava in retrocompatibilità. Ciò accadeva quando si collegavano delle cuffie wireless alla console next-gen di Microsoft, bloccando così la corretta fruizione della Collection dedicata a Mass Effect. A quanto pare, però, questo bug potrebbe ancora ripresentarsi se si attivano o disattivano le cuffie wireless dal launcher della console, ma è previsto un ulteriore aggiornamento in tal senso per eliminare completamente il problema, che già adesso è stato in larga parte risolto.

Le restanti migliorie sono di natura prevalentemente tecnica, portando a perfezionamenti generali in termini di illuminazione e stabilità. Altre ancora invece riguardanto i singoli giochi. Ad esempio nel primo Mass Effect sono state migliorate le textures dei terreni così come lo scorretto conteggio delle uccisioni accumulate in ottica Trofei/Obiettivi. Mass Effect 2 gode adesso di illuminazioni e ombre più precise nelle cutscenes, testi aggiustati in alcuni Obiettivi che non si leggevano correttamente e piccoli perfezionamenti in termini di rendering e VFX. Per finire, anche in Mass Effect 3 è stato aggiustato il conteggio delle uccisioni garantendo così il raggiungimento degli appositi Obiettivi/Trofei.

Per conoscere ulteriori dettagli sulla raccolta eccovi le nostre impressioni su Mass Effect Legendary Edition. Se vi avvicinate per la prima volta alle avventure del Comandante Shepard, eccovi anche una guida ai neofiti di Mass Effect Legendary Edition.