Mass Effect Legendary Edition: un nuovo screenshot evidenzia le migliorie ai personaggi

Quando mancano ancora un paio di mesi al lancio sul mercato di Mass Effect Legendary Edition, in rete è emersa una nuova immagine che mette in evidenza i miglioramenti grafici apportati ai modelli dei personaggi.

Lo scatto è giunto all'attenzione della stampa internazionale grazie ad un utente di ResetEra, ma a diffonderlo per primo è stato un magazine polacco. L'immagine, che ha per oggetto il primo Mass Effect, offre una comparativa tra l'originale e la versione rimasterizzata, ponendo in particolar modo l'attenzione sui miglioramenti apportati alla resa della Profondità di Campo (DOF) e al personaggio del giocatore. Oltre ad una maggior qualità delle texture del viso e dell'abbigliamento, agli occhi più attenti non è sfuggita una capigliatura assente nel titolo originario, un dettaglio che suggerisce un potenziamento dell'editor del personaggio.

Allegata a quest'immagine ce n'è anche una seconda, ritraente Eden Prime, ma la qualità è piuttosto scadente ed è davvero difficile fare delle considerazioni approfondite. Le trovate entrambe in calce a questa notizia. Mass Effect Legendary Edition verrà lanciato il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One: pur essendo retrocompatibile con le console di nuova generazione, BioWare ha chiarito che non verrà mai lanciata una versione di Mass Effect Legendary Edition per PS5 e Xbox Series X.