Mass Effect Legendary Edition in offerta su Amazon al prezzo migliore dal lancio

Mass Effect Legendary Edition, uscito il 14 maggio, include tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili degli acclamati Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, incluse armi, corazze e pacchetti promozionali, tutto rimasterizzato e ottimizzato in 4K Ultra HD (solamente su Xbox Series X).

La raccolta è acquistabile su Amazon a 46,99 euro per PS4 e PS5 o 49,99 euro per Xbox One e Series X, invece di un prezzo di listino di 69,99, con lo sconto di 23 euro per la versione per le console di Sony e 20 euro per la versione Microsoft. I titoli sono giocabili in retrocompatibilità anche su PlayStation 5, non è attualmente prevista la versione esclusiva per le piattaforma di Sony.

Di seguito i link aalle offerte:

