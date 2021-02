Mass Effect Legendary Edition oggi novità! La conferma dalla Danimarca

La scorsa settimana il noto insider Shinobi602 aveva predetto la pubblicazione di un nuovo trailer della Mass Effect Legendary Edition a brevissimo, con tanto di nuove informazioni sulla produzione.

Ebbene, sembra che le sue fonti fossero effettivamente affidabili, poiché dalla Danimarca giunge ora una conferma ufficiale in tal senso. Ad offrire aggiornamenti in merito è la testata videoludica danese Game Reactor, tramite una comunicazione che ha immediatamente attirato l'attenzione della community di appassionati attivi su Resetera.



La redazione del portale, nello specifico, ha comunicato che nel corso della giornata di oggi - martedì 2 febbraio - avrà la possibilità di offrire l'anteprima di un gioco "molto atteso". Nel comunicare la notizia, è stata utilizzata una immagine raffigurante una porzione dell'immagine di copertina di Mass Effect 3, accompagnata dall'invito a indovinare l'identità del titolo in questione. L'appuntamento, nello specifico, è stato fissato da Game Reactor per le ore 17:00 del fuso orario italiano.

Nel corso degli ultimi mesi, diversi retailer hanno offerto potenziali leak su quella che sarà la data di lancio della Mass Effect Legendary Edition, ma quest'ultima non è ancora stata confermata o smentita da Electronic Arts. Ad ogni modo, la riedizione resta attesa per quest'anno su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S.