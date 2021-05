Mass Effect Legendary Edition: un'opzione sbloccherà i controlli originari del Mako

Nell'illustrare i miglioramenti ai mondi di Mass Effect Legendary Edition, Mac Walters e Kevin Meek di BioWare hanno discusso delle ampie possibilità di customizzazione dell'esperienza di gioco citando i tristemente celebri controlli originari del Mako.

I due produttori della trilogia remaster della saga del Comandante Shepard si sono riallacciati alle critiche degli utenti sull'eccessiva imprevedibilità e i controlli precari del Mako M-35 di Mass Effect per spiegare che "per quelle persone là fuori a cui piace il dolore, nella Legendary Edition abbiamo lasciato l'opzione per mantenere le impostazioni originarie dei movimenti e dei controlli del Mako. Non capiamo come si voglia mantenere quel sistema, sappiamo quanto sia odiato ma sappiamo anche che alcune persone lo adorano. Perciò abbiamo lasciato quello schema di comandi, chi vorrà utilizzarlo potrà attivarlo in maniera facoltativa e passare liberamente da un sistema di controlli all'altro senza problemi".

Chi vorrà sperimentare il "veicolo rimbalzante" del primo Mass Effect avrà quindi l'opportunità di attivare i famigerati controlli del kolossal GDR originario. Il nuovo Mako vanterà però una migliore gestione della telecamera e un sistema di mira totalmente rivisto per tracciare e colpire i bersagli posti entro 20 metri di distanza dal mezzo. Non a caso, i due esponenti di BioWare sottolineano come "la differenza rispetto alla versione originaria sarà enorme, sarà davvero come passare dakla notte al giorno. Anche chi è più affezionato al vecchio sistema di controlli avrà rischiato almeno una volta di distruggere mouse e tastiera dalla rabbia, specie nei combattimenti coi Divoratori o nel solo tentativo di scalare una montagna".

Il lancio della trilogia remaster (comprensiva dei relativi DLC) è fissato per il 14 maggio su PC, PS4, e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità "evoluta". Ad accompagnare l'uscita di Mass Effect Legendary Edition ci sarà una corposa patch day one.