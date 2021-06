Mass Effect Legendary Edition: BioWare lancia la patch in risposta al review bombing

Come promesso nei giorni scorsi, i ragazzi di BioWare hanno provveduto alla pubblicazione della patch per risolvere i problemi segnalati da chi, in questi giorni, ha partecipato al review bombing di Mass Effect Legendary Edition.

L'update del 7 giugno, disponibile su tutte le piattaforme, apporta una lunga serie di migliorie e correzioni che coinvolgono l'esperienza generale della Legendary Edition e i singoli capitoli della trilogia della saga del Comandante Shepard.

Sul fronte delle ottimizzazioni generali, si sottolinea ad esempio la possibilità di selezionare in maniera separata la lingua dai sottotitoli, come pure la risoluzione dei problemi emersi nello sblocco di alcuni Obiettivi e Trofei come "Casanova" o gli achievement legati alla gestione del contatore di uccisioni. Grazie alla patch viene corretto l'errore della scarsa illuminazione delle sequenze pre-renderizzate e rimosso il bug che impediva l'avvio del gioco immettendo dei caratteri non standard nel proprio nome utente.

Per quanto concerne l'esperienza di gioco dei tre episodi della serie con protagonista lo Spettro N7, BioWare ha provveduto a bilanciare la progressione riducendo a 100.000 il quantitativo massimo di Crediti trasferibili da Mass Effect a Mass Effect 2. Nelle note della patch condivise da BioWare viene inoltre citata la chiusura del bug che impediva la riproduzione dei dialoghi in lingua inglese nelle versioni di Mass Effect 3 localizzate in tedesco e in italiano.

Per un approfondimento sui contenuti di questa collezione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition.