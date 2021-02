Mass Effect Legendary Edition: ecco perché BioWare ha scelto remaster e non remake

Nel corso di una nuova intervista concessa ai microfoni di Game Informer.com, il project director Mac Walters ed il character/environment director Kevin Meek hanno approfondito le ragioni che hanno spinto BioWare a realizzare Mass Effect Legendary Edition.

A quanto pare, quando l'idea di realizzare un rifacimento della trilogia di Mass Effect ha cominciato seriamente a farsi largo tra i suoi studi, BioWare si pose immediatamente un quesito: remaster o remake? Confrontandosi fra loro, e prestando particolare attenzione al feedback della community, gli sviluppatori hanno infine optato per la versione rimasterizzata dei tre capitoli dedicati all'epopea del comandante Shepard, ed è la stessa BioWare che ci spiega i motivi di tale scelta:

"Quando abbiamo ricominciato a parlare della remaster, erano passati quasi due anni da quando Casey [Hudson] era di nuovo con noi e stavamo discutendo di quello che era stato Mass Effect fino ad allora e se fosse giunto il momento giusto. Finalmente abbiamo ottenuto lo slancio di cui eravamo in cerca per proporre un impianto che potesse dar vita a quella che ora è chiamata Legendary Edition.

Una cosa che ci ha davvero aiutato a concentrarci è stato l'osservare il modo in cui i fan parlano di Shepard, lo chiamano "il mio Shepard" e sono molto possessivi nei suoi confronti, ma in un modo forte e sano. Questo non coinvolge solo il protagonista, ma ogni singola storia di Shepard, il suo arco narrativo, tutte le scelte fatte lungo la strada. Quindi ci siamo resi conto molto in fretta che sono le scelte, la narrativa ed i punti della trama ad essere ciò che tutti amano, e cambiare questi aspetti è stato messo fuori discussione. Non cambieremo nessuna di queste cose, né la storia né i personaggi, ed è questo che ci ha spinto più verso una remaster vera e propria".

Ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition sarà pubblicato il 14 maggio su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S in versione retrocompatibile. BioWare ha mostrato un raffronto grafico in cui sono stati evidenziati i miglioramenti tecnici. Per ulteriori dettagli sulla remaster, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Mass Effect Legendary Edition.