Mass Effect Legendary Edition in prima persona? Possibile con una mod, ma con limitazioni

Partendo dal lavoro svolto nel 2019 sulla sua precedente mod in prima persona di Mass Effect 2, il creatore di contenuti conosciuto come Jade ha ampliato il perimetro della sua patch fan made per introdurre la visuale in soggettiva in tutte le "aree sociali" della trilogia rimasterizzata del kolossal sci-fi di BioWare.

L'appassionato dell'epopea ruolistica del Comandante Shepard che ha dato forma a questo progetto spiega che la sua First Person Mode consente agli emuli dello Spettro N7 di sganciarsi dalla telecamera in terza persona per passare a una più immersiva visuale in soggettiva nelle aree che non prevedono dei combattimenti, come la Normandy o i quartieri della Cittadella.

Il sistema escogitato dal modder prevede una fluida transizione dell'inquadratura dalla terza alla prima persona (e viceversa) nelle sessioni di dialogo e nelle fasi in cui è necessario ingaggiare un combattimento contro i nemici dell'Alleanza dei Sistemi e delle razze aliene coalizzate con gli esseri umani.

Il lavoro di Jade è scaricabile in via del tutto gratuita dalle pagine di NexusMods. Prima di lasciarvi ai commenti, avete già letto la notizia dell'assenza di Mass Effect 4 e Dragon Age 4 dall'EA Play Live 2021?