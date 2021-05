Mass Effect Legendary Edition su PS5 e Xbox Series X: dove i caricamenti più rapidi?

Mass Effect Legendary Edition è da oggi finalmente disponibile, ed il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits non ha perso occasione per confrontare le versioni next-gen del lavoro di rimasterizzazione svolto da BioWare per il ritorno della sua acclamata trilogia Sci-Fi.

Come già sapevamo da tempo, la Legendary Edition gira in modalità retrocompatibile sia su PS5 che Xbox Series X. Su entrambe le piattaforme i tre capitoli dell'epopea di Shepard sono in grado di raggiungere la risoluzione nativa di 2160p in quality mode, mentre optando per la performance mode dovremo scendere a compromessi accettando i 1440p per goderci i 60fps su PS5 e fino ai 120fps su Xbox Series X (la console Sony presenta qualche limitazione tecnica in più in ambito retrocompatibilità). Glli effetti grafici, tra cui le texture, le ombre, il filtro anisotropico, i riflessi e la draw distance sono identici, mentre i tempi di caricamento risultano essere più rapidi su Xbox Series X. Infine, come è possibile notare al minuto 1:55 del video comparativo che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è presente qualche piccolo glitch grafico nella versione PS5.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One, e PS5 e Xbox Series X|S in versione retrocompatibile. Sulle nostre pagine trovate la guida completa alle razze della saga BioWare. Per tutti gli altri approfondimenti del caso, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Mass Effect Legendary Edition.