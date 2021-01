Mass Effect Legendary Edition: quando esce? Due store citano una data di lancio

Si susseguono i leak sulla data d'uscita di Mass Effect Legendary Edition. Le ultime indiscrezioni sul lancio dell'attesa remaster della trilogia del Comandante Shepard provengono da un negozio digitale in Turchia e dalle pagine di uno store di Singapore.

Contrariamente a quanto preannunciato da un rivenditore del Nord Europa, che in queste settimane si era detto certo del fatto che la Legendary Edition dell'epopea di N7 sarebbe stata lanciata il 23 aprile del 2021, i curatori dello store Shopitree di Singapore e del negozio turco GSSHOP mettono a listino la Remaster dei GDR sci-fi targati BioWare con la promessa di spedire il gioco agli acquirenti in preordine per il 12 marzo del 2021.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte di Electronic Arts, vi ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition uscirà su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. L'ossatura e l'impianto di gameplay dei kolossal originari rimarranno invariati, ma ci saranno diverse novità grafiche rappresentate, ad esempio, dalla completa riscrittura del sistema di illuminazione o dall'adizione di texture ottimizzate per la risoluzione 4K.

L'edizione Leggendaria della trilogia del capitano della Normandy proporrà tutta l'esperienza dei giochi base e delle rispettive espansioni, oltre a tutte le armature, le armi promozionali, i pacchetti di oggetti e i DLC che ne hanno caratterizzato le fasi di pre e post lancio.