Mass Effect Legendary Edition è realtà: nel 2021 torna la Mass Effect Trilogy!

Electronic Arts ha mantenuto la promessa: dopo aver diffuso un teaser legato ad un nuovo annuncio per Mass Effect, il colosso videoludico ha celebrato l'edizione 2020 del N7 Day con un annuncio decisamente interessante.

Confermando i rumor e le indiscrezioni che volevano come imminente la presentazione di un rifacimento della Mass Effect Trilogy, EA ha finalmente ufficializzato l'esistenza del progetto. La Mass Effect Legendary Edition - nome di battesimo trapelato già in seguito alla classificazione del prodotto presso il board della Corea del Sud - è dunque realtà! Ad occuparsi della produzione troviamo, come legittimo aspettarsi, gli sviluppatori di casa BioWare, pronti a presentare nella loro versione definitiva i primi tre capitoli dell'iconico saga videoludica di stampo sci-fi.

Le tre avventure ruolistiche torneranno sul mercato videoludico internazionale in versione rimasterizzata. Per presentare il progetto, Electronic Arts e BioWare hanno diffuso un primo teaser trailer della Mass Effect Legendary Edition: potete visionarlo direttamente in calce a questa news. Il progetto, specifica il team di sviluppo, non è un remake e non reimmagina l'universo di Mass Effect, ma semplicemente punta ad offrire una versione modernizzata della Mass Effect Trilogy. Il Comandante Shepard ritorna in azione con una migliore risoluzione, frame rate migliorato e miglioramenti visivi. La raccolta includerà tutti i contenuti single-player e i DLC di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, oltre ad alcune armi e armature speciali.

L'attesa per poter mettere le mani sulla Mass Effect Legendary Edition non sarà peraltro troppo lunga, con la finestra d'uscita collocata nella primavera 2021 su PlaySation 4, Xbox One, PC. Sono inoltre in programma miglioramenti dell'esperienza destinati a PlayStation 5 e Xbox Series X.