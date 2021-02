Mass Effect Legendary Edition, i requisiti PC: BioWare consiglia GTX 1070 e Radeon Vega 56

È stata una giornata piena di sussulti per i fan di Mass Effect, con BioWare che ha finalmente annunciato la data di lancio di Mass Effect Legendary Edition pubblicando un nuovo trailer dedicato alla rimasterizzazione dell'originale trilogia della saga Sci-Fi.

Sul sito ufficiale di Electronic Arts sono apparsi ora i requisiti minimi e raccomandati dedicati alla versione PC della Legendary Edition. Gli sviluppatori di BioWare hanno specificato alcune componenti hardware che garantiranno la fruizione ideale del suo nuovo lavoro: Intel Core i7-7700 e AMD Ryzen 7 3700X per quanto riguarda i processori, NVIDIA GTX 1070 e AMD Radeon Vega 56 sul lato GPU, oltre a 120 GB di spazio libero e 8 GB di RAM. Di seguito, vi riportiamo integralmente i requisiti di Mass Effect Legendary Edition:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i5 3570 o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda Video: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970/R9280X

Memoria Video: 2 GB di RAM

Disco: almeno 120 GB di spazio libero

DirectX: DirectX 11

Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 7 3700X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda Video: NVIDIA GTX 1070, AMD Radeon Vega 56.

Memoria Video: 4 GB di RAM

Disco: almeno 120 GB di spazio libero

DirectX: DirectX 11

Ricordiamo ai lettori che Mass Effect Legendary Edition sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, e PS5 e Xbox Series X|S in versione retrocompatibile a partire dal 14 maggio 2021. Nell'attesa di poter rivivere le avventure del comandante Shepard in questa edizione rifinita e arricchita dell'originale trilogia della serie, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di Mass Effect Legendary Edition a cura di Marco Mottura.