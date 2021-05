Mass Effect Legendary Edition riceverà una corposa patch al day-one

Mancano pochissimi giorni all'atteso lancio di Mass Effect Legendary Edition, che come la maggior parte dei giochi odierni riceverà una patch al day-one, al cui interno troveranno posto gli interventi di rifinitura operati dagli sviluppatori dal momento in cui la raccolta è entrata in fase gold all'uscita vera e propria.

La patch è già stata caricata sui server di PlayStation, pertanto siamo già venuti a conoscenza del peso pari a 11GB (che potrebbe variare sulle altre piattaforme) e delle modifiche incluse. L'update interverrà su molteplici aspetti di natura tecnica, migliorando le performance, la resa dell'Occlusione Ambientale, l'illuminazione e la stabilità, oltre a risolvere una serie di problemi di crash.

Mass Effect Legendary Edition, ricordiamo, verrà lanciata su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 maggio. Includerà i tre capitoli della trilogia originale in versione rimasterizzata, tirati a lucido in 4K per non sfigurare sulle piattaforme di gioco moderne. BioWare ha promesso un'ampia varietà di miglioramenti nel rispetto delle opere originali, ottimizzazioni all'interfaccia e numerosi bilanciamenti al gameplay, che interesseranno il Mako M-35, l'editor dei personaggi, il sistema Galassia in Guerra e molte altre componenti. Tuttavia, non sono previste versioni di Mass Effect Legendary Edition specifiche per PS5 e Xbox Series X|S, console sulle quali si limiterà a girare in retrocompatibilità.