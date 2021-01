Mass Effect Legendary Edition ha richiesto molto lavoro, Shinobi602: trailer a brevissimo

Pur anticipato da una lunghissima rassegna di rumor e indiscrezioni, l'annuncio della Mass Effect Legendary Edition, affiancato dalla conferma che un nuovo gioco della saga è attualmente in sviluppo, non ha comunque mancato di destare l'entusiasmo della community videoludica.

Sul progetto, tuttavia, non sono stati offerti molti dettagli, con EA che si è limitata a confermare che si tratta di una versione modernizzata della Mass Effect Trilogy. Ulteriori informazioni in merito potrebbero tuttavia essere state anticipate da Shinobi602, noto Insider attivo nel settore, che vanta molteplici previsioni rivelatesi poi come effettivamente fondate. Dalle pagine di Resetera, quest'ultimo ha offerto alcune interessanti suggestioni nel corso degli ultimi giorni.

Innanzitutto, stando alle sue dichiarazioni, sembra che lodi sviluppo nella realizzazione di questo rifacimento non sia stato contenuto. In particolare, Shinobi602 riferisce di un particolare sforzo indirizzato all'ammodernamento del. L'insider invita dunque ad aspettarsi "molto di più" di un semplice porting con texture in alta risoluzione, pur avvertendo di non immaginarsi un trattamento simile a quello riservato ad Halo 2 Anniversary o altre simili iniziative. Infine, dettaglio decisamente intrigante, Shinobi602 ha chiaramente lasciato intendere che il prossimodelladovrebbe arrivare già questa settimana: lo state aspettando?Per quanto riguarda il momento del debutto della produzione, ricordiamo cheha collocato la finestra di lancio nella, mentre una possibile data di lancio di Mass Effect Legendary Edition è emersa dagli store online di alcuni retailer.