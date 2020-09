Mass Effect Legendary Edition, ancora rumor: release posticipata al 2021, serve più tempo

La seconda metà del 2020 videoludico è stata contraddistinta da un costante alternarsi di rumor e indiscrezioni legate alla possibile esistenza di una Remastered della trilogia di Mass Effect.

Tra presunti leak della nuova Mass Effect Trilogy da parte di diversi rivenditori e inarrestabili voci di corridoio, i sospetti sull'esistenza del gioco affliggono la community di appassionati ormai da mesi. Tra coloro che hanno diffuso in più occasioni rumor legati alla raccolta, troviamo Jeff Grubb, Editor presso la redazione di Venture Beat. Dalle pagine del portale, quest'ultimo riferisce di ulteriori cambiamenti nella tabella di marcia legata all'esordio del gioco.

Nel corso dell'anno, Grubb aveva riferito di un lancio della Mass Effect Trilogy Remastered previsto per il periodo autunnale, ma ora riporta la presunta decisione di Electronic Arts di optare per un posticipo del gioco ai primi mesi del 2021. Le ragioni, si riporta, sarebbero da ricercare nelle difficoltà determinate dalle operazioni di contenimento della pandemia di Coronavirus, oltre che da problemi specificatamente connessi al primo Mass Effect. La remastered del gioco non sarebbe infatti al medesimo livello qualitativo di quanto svolto con i due sequel: per questa ragione, EA avrebbe scelto di rimandare il debutto della raccolta.



La produzione, chiamata da Grubb Mass Effect: Legendary Edition, includerebbe al suo interno tutti i contenuti pubblicati post lancio, mentre sarebbe invece stato escluso il supporto ad un comparto multigiocatore. Al momento, EA non ha mai confermato l'esistenza del gioco: non resta dunque che attendere per saperne, eventualmente, di più.