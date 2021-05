Mass Effect Legendary Edition: quanto spazio occupa su PS4, PC e Xbox One?

Mass Effect Legendary Edition è disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One, compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A questo punto viene però lecito domandarsi quanto spazio occuperà l'installazione della Collection firmata BioWareche ci farà rivivere la trilogia del Comandante Shepard.

Ebbene, preparatevi a liberare molto spazio all'interno dei vostri sistemi, poiché Mass Effect Legendary Edition richiederà parecchi GB indipendentemente da dove giocherete. Su Xbox One (e di conseguenza in retrocompatibilità su Xbox Series X/S), ad esempio, il titolo peserà in tutto 97GB, la somma degli 84 del gioco base più i 13 richiesti dalla patch disponibile al day one. Sulle PlayStation 4 (e dunque PS5) europee la situazione anche peggiore, considerato che nel complesso la raccolta occuperà quasi 101GB suddivisi all'incirca in 87 base e 13 di patch. Il primato spetta però alla versione PC via Steam, che arriva alla bellezza di 120GB.

Si tratta quindi di un peso non indifferente per quella che, in fondo, è la raccolta di tre giochi usciti a cavallo tra il 2007 e il 2012 su PlayStation 3 e Xbox 360. Sulla terza console Sony, tra l'altro, all'epoca i tre giochi occupavano rispettivamente 7GB, 12GB e 14GB rispettivamente. Quantomeno la Legendary Edition arriverà comprensiva di tutti i DLC sviluppati per i tre capitoli nel corso del tempo (con la sola eccezione del DLC Pinnacle Station del primo Mass Effect). Nel frattempo, se siete curiosi, ecco la lista obiettivi di Mass Effect Legendary Edition.