Mass Effect Legendary Edition è un successo: vendite oltre le aspettative per EA

Raccolta dei primi tre capitoli della serie usciti a cavallo tra il 2007 e il 2012, Mass Effect Legendary Edition è stata ben accolta dagli appassionati, felici di poter rivivere dopo anni l'epopea spaziale del Comandante Shepard e dei suoi compagni completa di tutti i contenuti e perfezionata tecnicamente.

A quanto pare anche Electronic Arts si è detta molto soddisfatta dei risultati commerciali ottenuti dal gioco firmato BioWare uscito a maggio 2021 su PC, PS4 e Xbox One, giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X/S. Nel corso di una conference call con gli azionisti, infatti, il CEO di EA, Andrew Wilson, ha rivelato che "il lancio di Mass Effect Legendary Edition ha riacceso in tutto il mondo la passione dei fan verso il franchise, registrando vendite ben oltre le nostre aspettative". Wilson non fornisce numeri precisi in merito alle performance commerciali della raccolta, ma la reazione di EA è senza dubbio incoraggiante per il futuro del franchise. In precedenza, tra l'altro, Mass Effect Legendary Edition è divenuto il titolo BioWare più giocato di sempre su Steam, a ulteriore indizio dell'ottima accoglienza riservata al gioco dagli appassionati.

Ricordiamo che BioWare è già al lavoro sul nuovo Mass Effect mostrato ai The Game Awards 2020. Da allora però le informazioni sul futuro del franchise sono state molto limitate, con un'attesa che si prospetta molto lunga.