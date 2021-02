Mass Effect Legendary Edition: svelata la Collector's Edition, contenuti e prezzo

Contestualmente al tanto atteso annuncio della data di lancio di Mass Effect Legendary Edition, Electronic Arts e BioWare hanno anche presentato un'edizione speciale indirizzata a tutti i collezionisti.

Chiamata ufficialmente Mass Effect Legendary Cache, il bundle include la replica indossabile di un casco N7 con effetti luminosi a LED, una Steelbook, una stampa artistica, una spilla spinner smaltata e la lettera di accettazione N7, il tutto racchiuso in una confezione a colori. Coloro che prenoteranno quest'edizione sul BioWare Gear Store, dove è già disponibile al prezzo di 149,99 dollari, otterranno anche un'esclusiva stampa su tela di Shepard in versione femminile, visibile in calce a questa notizia. Attenzione, però: all'interno della Mass Effect Legendary Cache non è incluso il gioco!

Abbiamo fatto un rapido giro dei principali rivenditori italiani, e nel momento in cui vi scriviamo l'edizione da collezione non risulta ancora prenotabile. Ne approfittiamo per ricordarvi che Mass Effect Legendary Edition verrà pubblicato il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, e sarà retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X|S. All'interno della raccolta troveranno posto i tre capitoli della trilogia originale e tutti i loro DLC, per un totale di oltre 100 ore di gioco. Previsti il supporto al 4K e ai 60fps, un rinnovamento grafico di molteplici aspetti dell'intera esperienza e un menu unificato per tutti e tre i giochi. Maggiori dettagli potete trovarli nella nostra anteprima di Mass Effect Legendary Edition.