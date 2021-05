Mass Effect: Legendary Edition, svelate le dimensione del download e lo spazio richiesto

A poco più di una settimana dal lancio di Mass Effect: Legendary Edition emergono dalla rete le prime informazioni sul peso del download che accompagnerà l'attesa collection targata Bioware. Preparate gli hard disk.

Per tornare al comando della Normandy infatti i fan dell'epopea spaziale che vede come protagonista il Comandante Shepard dovranno fare un po' di spazio sui propri sistemi di archiviazione. Grazie all'account Twitter PlayStation Game Size è stata svelata la dimensione del download di Mass Effect: Legendary Edition, almeno per la versione PS4. L'edizione americana della collection occuperà circa 80 Gb mentre la controparte europea arriverà a ben 101 Gb, probabilmente a causa della mole di dati aggiuntivi dovuti alle varie localizzazioni. Per fare un confronto diretto, le versioni PS3 dei tre capitoli occupavano rispettivamente circa 7, 12 e 15 Gb.

La versione base di Mass Effect: Legendary Edition occuperà in realtà 68 Gb per la versione americana e 87 Gb per quella europea a cui però andranno aggiunti quelli della patch 1.01 prevista per il day one che a sua volta peserà rispettivamente 11,7 e 13,3 Gb. Scaricare la trilogia sarà però reso più agevole dal pre-download che inizierà il 12 maggio, 48 ore prima della pubblicazione ufficiale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Mass Effect: Legendary Edition uscirà il 14 maggio. Sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Mass Effect: Legendary Edition.