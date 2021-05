Mass Effect Legendary Edition: Tali batte Garrus, è la companion preferita dai fan

C'è un interessante dato che emerge dalle statistiche globali di Mass Effect Legendary Edition su Steam ed è quello legato alla "popolarità" di Tali: la rappresentante del popolo alieno dei Quarian risulta essere la companion più scelta dai giocatori della Remaster del primo, iconico capitolo della saga di Shepard.

Basta dare un'occhiata alla sezione del negozio digitale di Valve dedicata alle statistiche complessive dei giocatori per accorgersi, appunto, della "popolarità" di Tali tra i fan vecchi e nuovi dell'epopea sci-fi dello Spettro N7.

Trascorsi oramai diversi giorni dall'uscita della Legendary Edition di Mass Effect, le statistiche di Steam sembrano fornire una visione piuttosto inequivocabile delle scelte maturate dai giocatori. A voler dar retta a questi dati, la maggior parte degli acquirenti di lancio della riedizione current-gen della trilogia del Comandante Shepard ha deciso di ricominciare dal principio la storia della serie e di scegliere Tali come companion preferita per le proprie avventure nella Via Lattea.

Il 54,7% degli acquirenti della trilogia remaster di BioWare, infatti, ha già completato almeno cinque missioni insieme alla Quarian che nella Legendary Edition ha un nuovo volto. A seguire trovate la speciale "classifica di popolarità" dei diversi membri della Normandy selezionati dagli utenti per completare almeno cinque attività in ME1:

54,7% Quarian

52% Turian

41,7% Asari

37,9% Krogan

33,9% Soldato dell'Alleanza

33,6% Sentinella dell'Alleanza

Anche voi siete tra coloro che hanno scelto Tali come spalla preferita per le missioni della remaster di Mass Effect? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, vi invitiamo ad approfondire gli aspetti ludici e contenutistici dell'ultimo progetto di EA leggendo la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition.