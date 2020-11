Mass Effect Legendary Edition: nuovi dettagli su grafica e migliorie nextgen da BioWare

Il General Manager di BioWare, Casey Hudson, accompagna l'annuncio di Mass Effect Legendary Edition con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati dell'epopea sci-fi del Comandante Shepard. Con il suo messaggio, Hudson condivide i primi dettagli sulle novità grafiche di questa attesa remaster.

Il celebre sviluppatore e dirigente che ha dato forma alla saga di Mass Effect, di ritorno in BioWare nel 2017 dopo aver abbandonato la compagnia, specifica che il progetto in questione rientra appieno nell'alveo delle Remaster e non dei Remake: l'intento della sussidiaria di EA, a detta dello stesso Hudson, "non era quello di rifare o reimmaginare i giochi originali, ma di modernizzarne l'esperienza in modo tale che i fan di lungo corso e i nuovi giocatori potessero sperimentare le emozioni del lavoro originario ma nella sua forma migliore possibile".

Per questo, Mass Effect Legendary Edition manterrà l'ossatura e l'impianto di gameplay dei kolossal primigeni, ma porterà in dote tantissime novità grafiche rappresentate dalla completa riformulazione del sistema di illuminazione e dall'adozione di texture ottimizzate per la risoluzione 4K. Quanto ai contenuti, l'edizione Leggendaria della trilogia del capitano della Normandy terrà fede al proprio nome proponendo tutta l'esperienza dei giochi originari e dei rispettivi elementi aggiuntivi pre e post-lancio, come le espansioni, le armi promozionali, le armature e i pacchetti di oggetti, anch'essi rimasterizzati.

Non mancheranno poi le migliorie espressamente studiate per le trasposizioni nextgen della collezione da destinare all'utenza di PlayStation 5 e Xbox Series X (Hudson non cita Series S ma diamo quasi per assodato che tali aggiunte riguarderanno anche la "sorella minore" di XSX). Mass Effect Legendary Edition arriverà nella primavera del 2021 su PC, PS4, Xbox One e in "retrocompatibilità arricchita" su PS5 e Xbox Series X|S. Sempre nel corso dell'N7 Day 2020, ricordiamo infine a chi ci segue che BioWare ha confermato che il nuovo Mass Effect è già in sviluppo!