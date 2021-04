Mass Effect Legendary Edition: i miglioramenti visivi in trailer e screenshot comparativi

Pochi giorni dopo l'entrata in fase Gold di Mass Effect Legendary Edition, Sony ha pubblicato un corposo approfondimento sul PlayStation Blog per illustrarci nel dettaglio l'entità dei miglioramenti che hanno interessato i tre capitoli della trilogia originale.

Quelli che arriveranno il 14 maggio sugli scaffali di tutto il mondo non saranno dei remake, bensì delle versioni rimasterizzate di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3: i miglioramenti grafici saranno numerosi, e non mancheranno neppure degli accorgimenti al gameplay e all'interfaccia, ma potete aspettarvi dei giochi estremamente fedeli alla visione originale: "Il nostro obiettivo fin dall'inzio è stato quello di migliorare e potenziare l'aspetto visivo rimanendo fedeli all'estetica della trilogia divenuta iconica nel corso della scorsa decade. Una remaster piuttosto che un remake ci ha permesso edificare sopra agli asset originari, in un modo che potrebbe essere accomunato ad una fase di polishing in un normale ciclo di sviluppo, e al tempo stesso di sfruttare i vantaggi derivanti dagli hardware e dai software moderni", ha dichiarato il Community Manager di BioWare Jay Ingram.

Le opere originali non sono state stravolte, eppure i miglioramenti sono consistenti, come dimostrano la video-comparativa e i numerosi screenshot allegati a questa notizia. Tanto per cominciare, BioWare ha incrementato la risoluzione di ogni singola texture: i tre classici erano pensati per girare al massimo a 1080p (anche se a conti fatti su console si fermavano a 720p), mentre la Legendary Edition potrà spingersi fino al 4K. Gli sviluppatori hanno migliorato tutti gli asset (specialmente quelli di Mass Effect, il più vecchietto del lotto) e la resa dei materiali, uniformato l'aspetto dei personaggi che appaiono in tutta la trilogia (come Liara, Garrus, Kaiden e il Capitano Anderson) tenendo conto dell'invecchiamento, migliorato i modelli di tutti i personaggi (pelle, capelli, shader degli occhi), aggiunto effetti d'illuminazione, particellari e riflessi rel-time, potenziato screen space ambient occlusion, anti-aliasing e profondità di campo bokeh, re-renderizzato in 4K tutte le cutscene pre-renderizzate ed esteso a tutta la trilogia l'illuminazione dinamico volumertrica introdottia originariamente in Mass Effect 3.

Potremo saggiare con mano il frutto del loro lavoro il prossimo 14 maggio, quando la raccolta arriverà su PS4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC. Mass Effect Legendary Edition non riceverà degli upgrade specifici per PS5 e Xbox Series X, ma girerà sulle due console next-gen grazie alla retrocompatibilità.