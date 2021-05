Mass Effect Legendary Edition: trapela in rete la lista degli obiettivi

Con Mass Effect Legendary Edition che si sta avvicinando sempre di più alla sua uscita, un poco alla volta emergono sempre più dettagli sulla Collection sviluppata da BioWare prodotta da EA, che riporterà in scena l'amatissima trilogia del Comandante Shepard vissuta a cavallo tra il 2007 e il 2012.

A trapelare è adesso la lista degli obiettivi relativi alla versione Xbox One (e di conseguenza Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità), comparsa su Exophase. Anche se non c'è la conferma, è estremamente probabile che gli stessi obiettivi andranno a comporre i trofei sulle PlayStation di casa Sony. In totale ci sono 127 obiettivi distribuiti tra tutti e tre i giochi della raccolta: in larga parte si tratta degli stessi già visti e ottenuti nelle originali versioni Xbox 360 e PS3, con però alcune differenze legate esplicitamente alla raccolta e che richiede, ad esempio, di finire tutti e tre i capitoli usando lo stesso personaggio creato nella prima avventura, oppure di portare avanti la stessa relazione sentimentale nell'arco di tutta la trilogia. Tutti gli obiettivi faranno guadagnare ai giocatori 2915 punti in totale.

Ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 14 maggio. Sono stante nel frattempo rivelate le dimensioni del download di Mass Effect Legendary Edition. Per i più nostalgici, invece, è prevista un'opzione per sbloccare i controlli classici del Mako in Mass Effect Legendary Edition.