Mass Effect Legendary Edition, niente upgrade PS5 e Xbox Series X/S: BioWare spiega perché

Con la pubblicazione del primo trailer di Mass Effect Legendary Edition e l'annuncio della data d'uscita, Mac Walters di BioWare ha spiegato perchè la sussidiaria di EA ha scelto di non realizzarne una versione appositamente ottimizzata per PS5 e Xbox Series X/S.

Intervistato da IGN.com, il direttore dei lavori sulla riedizione della trilogia sci-fi del Comandante Shepard ha precisato come "per noi si sarebbe trattato di un salto troppo grande da compiere. Voglio dire, se acquisto un gioco su questa nuova generazione di console mi aspetto molto e ho delle grandi aspettative, per questo penso che sarebbe stato inopportuno spremere fino a quel punto l'Unreal Engine 3, e lo sarebbe stato ancor di più se avessimo deciso di sviluppare una remaster completa. Si tratta di un passaggio che è decisamente più consono a un titolo come il prossimo Mass Effect".

In merito alle preannunciate "migliorie next gen mirate" che contraddistingueranno la Legendary Edition di Mass Effect su PS5 e Xbox Series X/S, Walters evidenzia come "abbiamo integrato delle ottimizzazioni che consentiranno agli utenti di sfruttare la maggiore potenza delle nuove console, oltre ovviamente all'abbattimento dei tempi di caricamento che ci si aspetta di vedere su SSD. Ad esempio, potrete giocare a un framerate più alto, avere un range più elevato per la risoluzione dinamica e cose di questo genere. Quindi sì, sarà comunque un'esperienza più ottimizzata, ma per quanto riguarda ulteriori patch o miglioramento aspetteremo di vedere cosa ci riserverà il futuro".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la triplice avventura dello Spettro N7 al comando della Normandy (ri)partirà il 14 maggio 2021 su PC, PS4 e Xbox One, oltreché su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità "migliorata". Nell'attesa, eccovi il nostro speciale su Mass Effect Legendary Edition a firma di Marco Mottura.