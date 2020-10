Mass Effect Legendary Edition valutato in Corea, annuncio imminente?

L'annuncio di Mass Effect Legendary Edition potrebbe essere molto vicino: la Game Rating and Administration Committee of Korea ha infatti classificato la raccolta nelle scorse ore, peccato che questa non sia mai stata annunciata da Electronic Arts.

Da tempo si parla di Mass Effect Trilogy Remastered, secondo gli ultimi rumor il lancio sarebbe stato inizialmente previsto per l'ottobre 2020 ma l'emergenza Coronavirus ha fatto slittare i piani di Electronic Arts e la raccolta è ora prevista per l'inizio del 2021.

Mass Effect Legendary Edition (questo, apparentemente, il nome definitivo della raccolta) includerà le edizioni rimasterizzate di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, come detto però non ci sono informazioni di alcun tipo in merito, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte del publisher.

La collection dovrebbe essere disponibile su PlayStation 4 e Xbox One con supporto per PS5 e Xbox Series X/S, diversi rivenditori hanno messo in listino anche la versione di Mass Effect Trilogy per Nintendo Switch ma secondo vari insider il gioco non uscirà sulla console della casa di Kyoto.