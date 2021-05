Mass Effect Legendary Edition arriverà su Xbox Game Pass? La replica di EA

È finalmente giunto il momento tanto atteso da moltissimi appassionati dell'epopea di Mass Effect, con la trilogia originale della saga che da oggi torna ad essere nelle mani dei videogiocatori.

Dopo un'approfondita opera di ricostruzione e aggiornamento, descritta nei dettagli dal nostro Alessandro Bruni nel suo recente provato di Mass Effect: Legendary Edition, il Comandate Shepard torna a calcare l'universo videoludico a bordo di PlayStation 4, Xbox One e PC. Al gruppo, si uniscono poi ovviamente anche PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che pur prive di una versione dedicata, possono ad ogni modo contare sulle proprie funzioni di retrocompatibilità.



Oltre alla possibilità di procedere con l'acquisto del titolo, i giocatori possono accedere anche alla Mass Effect: Legendary Edition tramite abbonamento a EA Play Pro. Come accade ormai sempre più spesso per i titoli Electronic Arts, non sono però mancati nel pubblico interrogativi in merito ad un possibile ingresso del gioco nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate, in virtù della partnership tra EA e Microsoft che ha portato EA Play ad essere incluso nel servizio verdecrociato nella sua versione standard.



Al momento, con la presenza di Mass Effect: Legendary Edition unicamente nel catalogo EA Play Pro, la raccolta non è coinvolta nell'accordo legato a Xbox Game Pass Ultimate. Una circostanza ribadita da EA tramite il proprio Community Manager, che ha replicato al quesito già diverse settimane addietro. Tale considerazione riguarda esclusivamente la situazione attuale, ma non esclude un futuro approdo della Mass Effect: Legendary Edition nel catalogo EA Play. e dunque in Xbox Game Pass Ultimate. Replicando a chi chiedeva informazioni sul futuro, il Community Manager ha infatti replicato quanto segue: "Si tratta certamente di una possibilità, anche se al momento non sono a conoscenza di alcun programma o finestra temporale che riguardino qualcosa di diverso dall'inclusione in EA Play Pro".