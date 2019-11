Mass Effect e l'N7 Day: una mod migliora i giochi della Trilogia di Shepard con texture 4K

Approfittando della ricorrenza dell'N7 Day, i modder di Mass Effect ci offrono un motivo in più per riabbracciare questa iconica serie sci-fi con un triplice pacchetto di texture 4K per i giochi della saga originaria incentrata sul Comandante Shepard e sulle peripezie dei suoi compagni di avventure della Normandy.

L'artefice di questa complessa opera di "remaster fan made" è il modder conosciuto nella scena come CreeperLava: il suo ALOT Texture Pack contiene la bellezza di 14.000 texture ad alta definizione per le versioni PC di Mass Effect 1, 2 e 3.

Il modder si è premurato di ricampionare in 4K quasi tutte le texture dei giochi di ruolo fantascientifici di BioWare effettuandone l'upscaling attraverso un software con IA Neurale, un sistema che gli ha consentito di abbattere i tempi di sviluppo e, soprattutto, di evitare di stravolgere l'aspetto grafico dei kolossal originali.

L'unica licenza artistica che si è concesso l'autore di questa mod riguarda l'aggiunta di texture personalizzate per le armature N7 di Shepard in ME2 e ME3, così come per l'immagine della schermata di selezione della squadra e le texture dei pianeti e dello sfondo dello spazio nelle fasi di esplorazione e di raccolta di risorse galattiche sfrecciando a bordo della Normandy.

Vi lasciamo a un filmato comparativo che mostra le differenze tra la versione originaria e "moddata" della trilogia di Mass Effect e, naturalmente, rimaniamo impazientemente in attesa di scoprire quali strade percorrerà BioWare per sviluppare il nuovo capitolo di Mass Effect su next-gen.